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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в кабинете руководителя предприятия в Винницкой области: трое погибших

Взрыв в кабинете руководителя предприятия в Винницкой области: трое погибших

Киев  •  УНН

 • 10998 просмотра

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В Крыжополе произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия, когда туда зашел бывший работник. В результате инцидента погибли три человека, еще один получил травмы.

В Тульчинском районе Винницкой области сегодня, 31 декабря, произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия. В результате взрыва погибли три человека. Также есть травмированный, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.

Детали 

По данным правоохранителей, инцидент произошел 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь. 

По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно о еще одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи

- рассказали в полиции.

Еще один пострадавший, по данным правоохранителей6 получил травмы и госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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