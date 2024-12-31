Взрыв в кабинете руководителя предприятия в Винницкой области: трое погибших
Киев • УНН
В Крыжополе произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия, когда туда зашел бывший работник. В результате инцидента погибли три человека, еще один получил травмы.
В Тульчинском районе Винницкой области сегодня, 31 декабря, произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия. В результате взрыва погибли три человека. Также есть травмированный, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, инцидент произошел 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь.
По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно о еще одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи
Еще один пострадавший, по данным правоохранителей6 получил травмы и госпитализирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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