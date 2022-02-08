Перші солдати США прибули до Румунії для зміцнення східного флангу НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. До Румунії прибули перші американські військові, які мають посилити союзників НАТО на східному фланзі на тлі російського військового нарощування на кордоні з Україною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони країни Василя Данку, пише УНН.
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Сполучені Штати направляють майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити східну Європу у разі російського вторгнення до України. Пентагон заявив, що передислокує ескадрилью Stryker чисельністю близько 1000 військовослужбовців США з Фільсека, що в Німеччині, до Румунії. До Польщі війська почали прибувати у суботу.
Данку у вівторок повідомив журналістам, що перші 100 військовослужбовців США вже перебувають у Румунії.
“Американці прибули. (...) Понад 100 солдатів США разом із нашими фахівцями з логістики готуються, а це означає, що скоро прибудуть решта військ”, — сказав він.
Наразі в країні перебуває близько 900 солдатів США, повідомляє агентство.
Що було раніше
3 лютого у Пентагоні вказали, що США збираються невдовзі перекинути близько тисячі американських військових із Німеччини до Румунії, а також ще 2 тисячі - зі США до ФРН та Польщі.
Як стало відомо наприкінці минулого тижня, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. 5 лютого на територію держави прибула перша передова група у складі 82-ї дивізії США.
За словами американських офіційних осіб, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.