Пентагон підтвердив: США невдовзі перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини

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"1000 солдатів, які зараз базуються в Німеччині, найближчими днями передислокуються до Румунії. Тепер це ескадрилья "Страйкер",.. призначена для швидкого розгортання та швидкого переміщення на місці. Вони поповнять приблизно 900 військовослужбовців США, які зараз перебувають у Румунії", - сказав речник Пентагону.

Також, з його слів, "у найближчі кілька днів ми перекидаємо додаткові сили з приблизно 2000 військовослужбовців зі Сполучених Штатів до Європи". "82-а повітряно-десантна дивізія перекидає до Польщі компоненти бойової групи піхотної бригади та ключові допоміжні засоби, а 18-й повітряно-десантний корпус перекидає до Німеччини штаб спільної оперативної групи. Обидва вони, як відомо, базуються у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна", - додав Кірбі.

"По-третє, і це останній пункт, всі ці сили є окремими і доповненням до 8500 військовослужбовців у Сполучених Штатах у стані підвищеної бойової готовності, про які я оголосив минулого тижня. Ці 8500 осіб наразі не розгорнуті, але залишаються готовими до переміщення, якщо їх вимагатимуть для сил реагування НАТО або в міру необхідності інших непередбачених обставин за вказівкою держсекретаря або президента Байдена", - зазначив він.

Деталі

Так, зазначив речник Пентагону, "нинішня ситуація вимагає, щоб ми посилили позиції стримування та оборони на східному фланзі НАТО". "Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростаючу загрозу безпеці та стабільності Європи. Наша прихильність статті 5 НАТО і колективній обороні залишається непорушною", - додав він.

"У межах цього зобов'язання і для того, щоб бути готовими до низки непередбачуваних обставин, Сполучені Штати невдовзі перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини", - зауважив Кірбі.

"Я хочу прояснити дещо, це не перманентні заходи. Це кроки, розроблені для реагування на нинішню безпекову обстановку. Причому ці сили не мають наміру воювати в Україні, вони забезпечуватимуть надійну оборону наших союзників по НАТО", - вказав речник Пентагону.

Підсумовуючи, він зазначив також, що США продовжують переглядати розташування своїх сил і ситуацію в Європі і "вносити корективи, якщо цього вимагає ситуація".

Раніше

ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден відправляє близько 2 тисяч військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.