Пентагон підтвердив: США невдовзі перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 52563 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 84896 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 95103 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 123053 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 130449 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 113998 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 132796 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167427 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179220 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215549 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 201904 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 273507 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 71242 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 46787 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 66094 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 273507 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 201904 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 301150 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 419956 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 671397 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 16926 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 66094 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 101658 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 138959 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 163678 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Пентагон підтвердив: США невдовзі перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини

Пентагон підтвердив: США невдовзі перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини

Київ • УНН

 • 18906 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. США збираються невдовзі перекинути близько тисячі американських військових із Німеччини до Румунії, а також ще 2 тисячі - зі США до ФРН та Польщі. Про це заявив у середу під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, пише УНН.

Цитата:

"1000 солдатів, які зараз базуються в Німеччині, найближчими днями передислокуються до Румунії. Тепер це ескадрилья "Страйкер",.. призначена для швидкого розгортання та швидкого переміщення на місці. Вони поповнять приблизно 900 військовослужбовців США, які зараз перебувають у Румунії", - сказав речник Пентагону.

Також, з його слів, "у найближчі кілька днів ми перекидаємо додаткові сили з приблизно 2000 військовослужбовців зі Сполучених Штатів до Європи". "82-а повітряно-десантна дивізія перекидає до Польщі компоненти бойової групи піхотної бригади та ключові допоміжні засоби, а 18-й повітряно-десантний корпус перекидає до Німеччини штаб спільної оперативної групи. Обидва вони, як відомо, базуються у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна", - додав Кірбі.

"По-третє, і це останній пункт, всі ці сили є окремими і доповненням до 8500 військовослужбовців у Сполучених Штатах у стані підвищеної бойової готовності, про які я оголосив минулого тижня. Ці 8500 осіб наразі не розгорнуті, але залишаються готовими до переміщення, якщо їх вимагатимуть для сил реагування НАТО або в міру необхідності інших непередбачених обставин за вказівкою держсекретаря або президента Байдена", - зазначив він.

Деталі

Так, зазначив речник Пентагону, "нинішня ситуація вимагає, щоб ми посилили позиції стримування та оборони на східному фланзі НАТО". "Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростаючу загрозу безпеці та стабільності Європи. Наша прихильність статті 5 НАТО і колективній обороні залишається непорушною", - додав він.

"У межах цього зобов'язання і для того, щоб бути готовими до низки непередбачуваних обставин, Сполучені Штати невдовзі перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини", - зауважив Кірбі.

"Я хочу прояснити дещо, це не перманентні заходи. Це кроки, розроблені для реагування на нинішню безпекову обстановку. Причому ці сили не мають наміру воювати в Україні, вони забезпечуватимуть надійну оборону наших союзників по НАТО", - вказав речник Пентагону.

Підсумовуючи, він зазначив також, що США продовжують переглядати розташування своїх сил і ситуацію в Європі і "вносити корективи, якщо цього вимагає ситуація".

Раніше

ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден відправляє близько 2 тисяч військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83