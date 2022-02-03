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Пентагон подтвердил: США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию

Пентагон подтвердил: США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию

Киев • УНН

 • 18896 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. США собираются вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу. Об этом заявил в среду во время брифинга представитель Пентагона Джон Кирби, пишет УНН.

Цитата:

"1000 солдат, которые сейчас базируются в Германии, в ближайшие дни передислоцируются в Румынию. Теперь это эскадрилья "Страйкер",.. предназначенная для быстрого развертывания и быстрого перемещения на месте. Они пополнят около 900 военнослужащих США, которые сейчас находятся в Румынии", - сказал представитель Пентагона.

Также, по его словам, "в ближайшие несколько дней мы перекидываем дополнительные силы с примерно 2000 военнослужащих из Соединенных Штатов в Европу". "82-я воздушно-десантная дивизия перебрасывает в Польшу компоненты боевой группы пехотной бригады и ключевые вспомогательные средства, а 18-й воздушно-десантный корпус перебрасывает в Германию штаб совместной оперативной группы. Оба они, как известно, базируются в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина", - добавил Кирби.

"В-третьих, и это последний пункт, все эти силы являются отдельными и в дополнение к 8500 военнослужащим в Соединенных Штатах в состоянии повышенной боевой готовности, о которых я объявил на прошлой неделе. Эти 8500 человек в настоящее время не развернуты, но остаются готовыми к перемещению, если их потребуют для сил реагирования НАТО или по мере необходимости для других непредвиденных обстоятельств по указанию госсекретаря или президента Байдена", - отметил он.

Детали

Так, отметил представитель Пентагона, "нынешняя ситуация требует, чтобы мы усилили позиции сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО". "Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты ответят на растущую угрозу безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность статье 5 НАТО и коллективной обороне остается нерушимой", - добавил он.

"В рамках этого обязательства и для того, чтобы быть готовыми к ряду непредвиденных обстоятельств, Соединенные Штаты вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - заметил Кирби.

"Я хочу прояснить кое-что, это не перманентные меры. Это шаги, разработанные для реагирования на нынешнюю обстановку с безопасностью. Причем эти силы не намерены воевать в Украине, они будут обеспечивать надежную оборону наших союзников по НАТО", - указал представитель Пентагона.

Подытоживая, он отметил также, что США продолжают пересматривать расположение своих сил и ситуацию в Европе и  "вносить коррективы, если этого требует ситуация".

Ранее

СМИ сообщили, что президент США Джо Байден отправляет около 2 тысяч военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, Москва ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада в отношении "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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