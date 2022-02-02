Байден відправляє близько 2 тис. військових до Польщі та Німеччини, ще тисячу перекидають до Румунії - AP
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Джо Байден відправляє близько 2 тисяч військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози, з посиланням на офіційного представника США повідомляє AP, пише УНН.
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"Президент Джо Байден цього тижня відправляє близько 2000 військовослужбовців з Форт-Брегга, штат Північна Кароліна, до Польщі та Німеччини, а також відправляє частину піхотної ескадрильї Stryker чисельністю близько 1000 військовослужбовців, що базуються в Німеччині, до Румунії", про що повідомив високопоставлений чиновник адміністрації в середу, пише видання.
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Цей крок, як вказано, зроблений на тлі переговорів з Росією, що зайшли в глухий кут, з приводу нарощування її військової міці біля кордонів України. І він підкреслює побоювання, що зростають у Європі, з приводу того, що президент Росії Володимир Путін готовий вторгнутися в Україну, а дрібніші країни НАТО на східному фланзі побоюються, що вони можуть стати наступними, відзначає видання.
Раніше
2 лютого CNN повідомив, що президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить у середу, що війська будуть розгорнуті “найближчими днями”.
За даними джерел телеканалу, розгортання включатиме приблизно 2000 американських військовослужбовців до Польщі та ще кілька тисяч до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію.