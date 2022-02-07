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До Польщі сьогодні прибуде більша частина перекинутих США військових

До Польщі сьогодні прибуде більша частина перекинутих США військових

Київ • УНН

 • 21542 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Два американські військові літаки приземлилися в польському аеропорту в понеділок вранці, пізніше цього ж дня очікуються ще літаки, які мають доставити більшу частину додаткових військ, спрямованих США для забезпечення безпеки в Європі, пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден наказав перекинути майже 3000 військовослужбовців до Східної Європи для захисту східного флангу НАТО у разі можливого нападу Росії на Україну.

Близько 1700 військовослужбовців, здебільшого з 82-ї повітряно-десантної дивізії, що базується у Форт-Брегзі, мають бути перекинуті до Польщі, а 1000 військовослужбовців, що базуються в Німеччині, вирушать на схід, до Румунії.

Командир 82-ї повітряно-десантної дивізії генерал-майор армії США Крістофер Донах'ю прибув у суботу. Військове джерело повідомило Reuters, що більшість військ прибуде в понеділок.

Після того, як у понеділок вранці в аеропорту Жешув-Ясенка на південному сході Польщі було помічено два військово-транспортні літаки, що приземлилися в аеропорту, співробітник аеропорту повідомив Reuters, що очікується ще три.

Представник польських військових заявив, що у понеділок очікується більше літаків, але не сказав скільки.

Що було раніше

3 лютого у Пентагоні вказали, що США збираються невдовзі перекинути близько тисячі американських військових із Німеччини до Румунії, а також ще 2 тисячі - зі США до ФРН та Польщі.

Як стало відомо наприкінці минулого тижння, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. 5 лютого на територію держави прибула перша передова група у складі 82-ї дивізії США.

Напередодні до Польщі прибули два літаки з військовослужбовцями США.

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