В Польшу сегодня прибудет большая часть переброшенных США военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Два американских военных самолета приземлились в польском аэропорту в понедельник утром, позже в этот же день ожидаются еще самолеты, которые должны доставить большую часть дополнительных войск, направленных США для обеспечения безопасности в Европе, пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Президент США Джо Байден приказал перебросить почти 3000 военнослужащих в Восточную Европу для защиты восточного фланга НАТО в случае возможного нападения России на Украину.
Около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге, должны быть переброшены в Польшу, а 1000 военнослужащих, базирующихся в Германии, отправятся на восток, в Румынию.
Командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор армии США Кристофер Донахью прибыл в субботу. Военный источник сообщил Reuters, что большинство войск прибудет в понедельник.
После того, как в понедельник утром в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши были замечены два военно-транспортных самолета, приземлившихся в аэропорту, сотрудник аэропорта сообщил Reuters, что ожидается еще три.
Представитель польских военных заявил, что в понедельник ожидается больше самолетов, но не сказал, сколько.
Что было ранее
3 февраля в Пентагоне указали, что США собираются вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.
Как стало известно в конце прошлой недели, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. 5 февраля на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82-й дивизии США.
Накануне в Польшу прибыли два самолета с военнослужащими США.