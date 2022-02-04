В Польше сообщили о прибытии первых войск из США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. Как сообщает польское издание RMF24, на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82-й дивизии США, передает УНН.
Детали
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 3 февраля вечером сообщил о подготовке к приему основных сил бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Он добавил, что всего прибудет 1700 солдат.
Как сообщают польские журналисты, вчера вечером в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три самолета с американскими солдатами и техникой.
Ночью журналисты сообщили об еще одном самолете американской армии, который направляется в Европу.
Как отмечает издание, военные, которые прибыли в Европу в рамках временной миссии США по поддержке союзников НАТО на восточном фланге, принадлежат к одному из самых элитных и самых мобильных подразделений армии США.
Добавим
СМИ сообщали, что президент США Джо Байден направит почти две тысячи военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы.
3 февраля стало известно, что США планируют в скором времени перебросить примерно тысячи американских военных из Германии в Румынии, а также еще две тысячи - из США до ФРГ и Польши.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.
Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, Москва ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада в отношении "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.