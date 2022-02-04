У Польщі повідомили про прибуття перших військ з США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. США почали перекидати додаткові військові сили в Польщу. Як повідомило польське видання RMF24, на територію держави прибула перша передова група у складі 82-ї дивізії США, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 3 лютого ввечері повідомив про підготовку до прийому основних сил бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії США.
Він додав, що всього прибуде 1700 солдатів.
Як повідомляють польські журналісти, вчора ввечері в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися три літаки з американськими солдатами та технікою.
Вночі журналісти повідомили про ще один літак американської армії, який прямує до Європи.
Як зазначає видання, військові, які прибули до Європи в межах тимчасової місії США щодо підтримки союзників НАТО на східному фланзі, належать до одного з найелітніших та наймобільніших підрозділів армії США.
Додамо
ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден скерує майже дві тисячі військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.
3 лютого стало відомо, що США планують незабаром перекинути приблизно тисячі американських військових з Німеччини до Румунії, а також ще дві тисячі - зі США до ФРН та Польщі.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, яка відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.