Второй раз за день: в Польшу прибыли американские военные
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Польшу, второй раз за день, прибыли военнослужащие США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.
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Самолет прибыл в Жешуву.
“Еще несколько американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешуви”, — заявил Блащак.
Напомним
Со следующей недели Польша начнет поставки оружия в Украину.
Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie.pic.twitter.com/9tX3SFlBbt— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak)February 6, 2022