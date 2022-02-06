Вдруге за день: до Польщі прибули американські військові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. До Польщі, вдруге за день, прибули військовослужбовці США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
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Літак прибув до Жешуви.
“Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися в Жешуви”, — заявив Блащак.
Нагадаємо
З наступного тижня Польща розпочне постачання зброї до України.
Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie. pic.twitter.com/9tX3SFlBbt— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 6, 2022