Польща наступного тижня почне постачати зброю в Україну

Цитата

"Безпека сьогодні понад усе. Ось чому ми озброюємо армію. Ми передаємо в Україну оборонне озброєння. Перша партія вирушить наступного тижня, і це буде приблизно сотні одиниць зброї”, - заявив прем'єр.

Деталі

За словами прем’єра, Польща бачить посилення російської агресії на українському кордоні. В межах допомоги в Україну скерують кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, а також міномети та гранатомети.

Додамо

Як стало відомо, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. Сьогодні на територію держави прибула перша передова група у складі 82 дивізії США.

ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден скерує майже дві тисячі військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.

3 лютого стало відомо, що США планують незабаром перекинути приблизно тисячі американських військових із Німеччини в Румунії, а також ще дві тисячі - зі США до ФРН та Польщі.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.