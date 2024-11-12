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Перевод военных через "Армию+": Зеленский поручил распространить возможность на все Силы обороны

Перевод военных через "Армию+": Зеленский поручил распространить возможность на все Силы обороны

Киев  •  УНН

 • 4725 просмотра

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Президент поручил распространить возможность перевода военных через "Армию+" на Нацгвардию и Пограничную службу. Кабмин утвердил постановление о переводе военных между подразделениями ВСУ без бюрократии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному разработать возможность перевода военных через приложение "Армия+" на все Силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных Силах Украины. Кабинет Министров сегодня утвердил постановление. Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через "Армию+" - никакой бюрократии. Должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали: что на первом, тестовом этапе, что после полного запуска. Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что система должна заработать именно так, как было обсуждено с военными на передовой и с представителями гражданского общества.

"Сегодня же поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу. Все наши воины заслуживают одинакового уважения", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переводы воинов в армии должны быть разблокированы и будут работать через приложение "Армия+", техническая готовность старта - 15 ноября.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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