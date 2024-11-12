Перевод военных через "Армию+": Зеленский поручил распространить возможность на все Силы обороны
Киев • УНН
Президент поручил распространить возможность перевода военных через "Армию+" на Нацгвардию и Пограничную службу. Кабмин утвердил постановление о переводе военных между подразделениями ВСУ без бюрократии.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному разработать возможность перевода военных через приложение "Армия+" на все Силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных Силах Украины. Кабинет Министров сегодня утвердил постановление. Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через "Армию+" - никакой бюрократии. Должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали: что на первом, тестовом этапе, что после полного запуска. Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен
Он подчеркнул, что система должна заработать именно так, как было обсуждено с военными на передовой и с представителями гражданского общества.
"Сегодня же поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу. Все наши воины заслуживают одинакового уважения", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переводы воинов в армии должны быть разблокированы и будут работать через приложение "Армия+", техническая готовность старта - 15 ноября.