Проверка трех облгазов подтвердила незаконные доначисления в платежки

"Проверки трех облгазов "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз" подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов. В пятницу ждем заседания НКРЭКУ, на котором должны принять решение о штрафе для нарушителей-облгазов и обязать их провести перерасчет для всех бытовых потребителей", - сообщили в НАК в Facebook.

При этом замначальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк добавил, что по всем трем облгазам результаты одинаковые - "нарушение лицензионных условий, а начисление дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента являются незаконными".

Что касается заседания НКРЭКУ в пятницу, 22 марта, то, по словам Хабатюка, там "рассмотрят эти результаты проверок и планируют наложить штраф по 850 тыс. грн и обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям".

Хабатюк также отметил, что это "промежуточная победа" и не конец истории с коэффициентами. "Облгазы (не всех, но те, что входят в фирташевскую РГК - все) понимали незаконность своих действий с самого начала, но сознательно пошли на нарушение. Поэтому следующий шаг облгазов - иск в суд на решение НКРЭКУ о наложении штрафа и предписание провести пересчет", - выразил мнение представитель "Нафтогаза".

Напомним, 11 марта в Украине стартовали проверки облгазов из-за доначислений в платежки потребителей природного газа.