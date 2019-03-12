Облгази почали перевіряти через "завищені" платіжки за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні стартували перевірки операторів газорозподільних мереж через донарахування у платіжки споживачів природного газу. Ревізори розпочали роботу на восьми облгазах з 20-и. Про це у вівторок повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
"Щодо донарахування у платіжки споживачів природного газу. Ми вже учора одночасно розпочали планові та позапланові перевірки діяльності 6 операторів газорозподільних мереж, - це "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Харківгаз", "Чернігівгаз". Сьогодні стартувала перевірка "Закарпаттягаз" та "Хмельницькгаз", - повідомила Кривенко у Facebook.
З її слів, перевірки триватимуть до середини квітня.
Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені, додала голова НКРЕКП.
Широкомасштабна перевірка щодо справедливості сум у платіжках за газ торкнеться 20 облгазів у 15 областях.
Спонукали регулятор звернувся до ДРС для отримання дозволу на перевірки операторів ГРМ донарахування додаткових обсягів у платіжках споживачів газу, що в листопаді 2018 року НКРЕКП заборонила 42 рішеннями.