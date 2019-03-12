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Облгазы начали проверять из-за "завышенных" платежек за газ

Облгазы начали проверять из-за "завышенных" платежек за газ

Киев  •  УНН

 • 16692 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине стартовали проверки операторов газораспределительных сетей из-за доначислений в платежки потребителей природного газа. Ревизоры начали работу на восьми облгазах с 20-и. Об этом во вторник сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.

"Что касается доначислений в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это "Винницагаз", "Волыньгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Харьковгаз", "Черниговгаз". Сегодня стартовала проверка "Закарпатгаз" и "Хмельницкгаз", - сообщила Кривенко в Facebook.

По ее словам, проверки будут продолжаться до середины апреля.

Результаты будут публично обнародованы и обсуждены, добавила глава НКРЭКУ.

Широкомасштабная проверка справедливости сумм в платежках за газ коснется 20 облгазов в 15 областях.

Побудили регулятор обратился к ГРС для получения разрешения на проверки операторов газораспределительных сетей доначисления дополнительных объемов в платежках потребителей газа, что в ноябре 2018 года НКРЭКУ запретила 42 решениями.

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