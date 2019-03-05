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НКРЕКП заявила про старт перевірок облгазів через суми у платіжках

НКРЕКП заявила про старт перевірок облгазів через суми у платіжках

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочинає масштабну перевірку 20 облгазів у 15 областях щодо справедливості вказаних у платіжках сум за природний газ. Про це повідомила у вівторок голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.

"Ми розпочинаємо широкомасштабну перевірку 20 облгазів у 15 областях щодо справедливості платіжок" - заявила вона у Twitter.

З її слів, йдеться про облгази у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запоріжській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій області.

"Тому в першій декаді березня ми розпочинаємо широкомасштабну перевірку виконання рішення НКРЕКП щодо заборони операторів ГРМ здійснювати донарахування обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. Перевірка триватиме п’ять днів, в ході якої ми проведемо детальний аналіз фактичного споживання газу населенням та виставлені рахунки. У разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції. Результати перевірки будуть публічно оприлюднені та обговорені", - уточнила Кривенко у Facebook.

Голова НКРЕКП розповіла передісторію, яка спонукала регулятор звернувся до ДРС для отримання дозволу на проведення позапланової перевірки операторів ГРМ. "У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань становили 1-1,5% від обсягу споживання, а вже в грудні-січні - близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів", - повідомила вона.

Дозвіл на перевірки облгазів був отриманий у лютому.

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