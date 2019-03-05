НКРЭКУ заявила о старте проверок облгазов из-за сумм в платежках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начинает масштабную проверку 20 облгазов в 15 областях в справедливости указанных в платежках сумм за природный газ. Об этом сообщила во вторник председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
"Мы начинаем широкомасштабную проверку 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости платежек", - заявила она в Twitter.
По ее словам, речь идет о облгазах в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой области.
"Поэтому в первой декаде марта мы начинаем широкомасштабную проверку исполнения решения НКРЭКУ относительно запрета операторам ГРС осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Проверка продлится пять дней, в ходе которой мы проведем детальный анализ фактического потребления газа населением и выставленых счетов. В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции. Результаты проверки будут публично обнародованы и обсуждены", - уточнила Кривенко в Facebook.
Председатель НКРЭКУ рассказала предысторию, которая побудила регулятор обратился к Госрегуляторной службе для получения разрешения на проведение внеплановой проверки операторов ГРС. "В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений составляли 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе - около 5-10%. Учитывая это, в ноябре 2018 НКРЭКУ приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов", - сообщила она.
Разрешение на проверки облгазов было получено в феврале.