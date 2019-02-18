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НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через платіжки за газ

НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через платіжки за газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), отримала дозвіл на позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних систем (ГРМ) щодо донарахувань у платіжках за природний газ. Про це повідомила у понеділок голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.

"Сьогодні ми отримали дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. Очікуємо офіційні документи. Розраховуємо розпочати перевірку вже у березні", - повідомила Кривенко.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.

3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.

Згодом міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.

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