НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через платіжки за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), отримала дозвіл на позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних систем (ГРМ) щодо донарахувань у платіжках за природний газ. Про це повідомила у понеділок голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
"Сьогодні ми отримали дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. Очікуємо офіційні документи. Розраховуємо розпочати перевірку вже у березні", - повідомила Кривенко.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.
3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.
Згодом міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.