НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через платіжки за газ

"Сьогодні ми отримали дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. Очікуємо офіційні документи. Розраховуємо розпочати перевірку вже у березні", - повідомила Кривенко.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.

3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.

Згодом міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.