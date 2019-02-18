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НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов из-за платежек за газ

НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов из-за платежек за газ

Киев  •  УНН

 • 10371 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила разрешение на внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем (ГРС) относительно доначислений в платежках за природный газ. Об этом сообщила в понедельник председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.

"Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте", - сообщила Кривенко.

Напомним, в ноябре 2018 года НКРЭКУ приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

3 января в "Нафтогазе" заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.

Позже министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.

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