НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов из-за платежек за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила разрешение на внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем (ГРС) относительно доначислений в платежках за природный газ. Об этом сообщила в понедельник председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
"Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте", - сообщила Кривенко.
Напомним, в ноябре 2018 года НКРЭКУ приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.
3 января в "Нафтогазе" заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.
Позже министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.