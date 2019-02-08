В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування комуналки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Споживачі мають повне право не платити по додаткових нарахуваннях, які компанії-монополісти зазначають у квитанціях на сплату за комунальні послуги. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон під час Години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент УНН.
"Споживачам, до яких використали незаконні дії, інша сторона також має право їх не виконувати. Споживачі повинні платити в межах норм, які затверджені урядом без усяких додаткових нарахувань, в тому числі щодо тих обсягів, які виникають в зв’язку з приведенням газу до стандартних умов", - зазначив віце-прем'єр.
За його словами, усі додаткові нарахування споживачам комунальних послуг є протизаконними. Про це свідчать, зокрема, відповідні рішення НКРЕКП як національного регулятора.
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.
Перед тим українці отримали платіжки за газ із значно вищими сумами, оскільки суд скасував зменшення норм споживання газу.
За рішенням НКРЕКП, за неякісне електропостачання споживач буде отримувати автоматичну компенсацію у вигляді зменшення рахунку на оплату послуг.