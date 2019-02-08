В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування комуналки

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Споживачі мають повне право не платити по додаткових нарахуваннях, які компанії-монополісти зазначають у квитанціях на сплату за комунальні послуги. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон під час Години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент УНН.