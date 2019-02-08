В правительстве разъяснили, надо ли платить за доначисление коммуналки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Потребители имеют полное право не платить по дополнительным начислениям, которые компании-монополисты отмечают в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время Часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает корреспондент УНН.
"Потребителям, в отношении которых использовали незаконные действия, другая сторона также имеет право их не выполнять. Потребители должны платить в пределах норм, утвержденных правительством без всяких дополнительных начислений, в том числе по тем объемам, которые возникают в связи с приведением газа к стандартным условиям", - отметил вице-премьер.
По его словам, все дополнительные начисления потребителям коммунальных услуг являются противозаконными. Об этом свидетельствуют, в частности, соответствующие решения НКРЭКУ как национального регулятора.
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.
Перед тем украинцы получили платежки за газ с более высокими суммами, поскольку суд отменил уменьшение норм потребления газа.
По решению НКРЭКУ, за некачественное электроснабжение потребитель будет получать автоматическую компенсацию в виде уменьшения счета на оплату услуг.