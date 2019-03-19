Перевірка трьох облгазів підтвердила незаконні донарахування у платіжки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні завершились перевірки трьох перших облгазів у "справі коефіцієнтів" - "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз", на усіх підтвердили незаконність додаткових нарахувань обсягів газу побутовим споживачам у платіжках. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
"Перевірки трьох облгазів "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз" підтвердили незаконність додаткових нарахувань обсягів газу побутовим споживачам із використанням коефіцієнтів. У п'ятницю чекаємо засідання НКРЕКП, на якому мають ухвалити рішення про штраф для порушників-облгазів та зобов'язати їх провести перерахунок для всіх побутових споживачів", - повідомили у НАК у Facebook.
При цьому заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк додав, що за всіма трьома облгазами результати однакові - "порушення ліцензійних умов, а нарахування додаткових обсягів газу побутовим споживачам із використанням коефіцієнту є незаконними".
Що стосується засідання НКРЕКП у п'ятницю, 22 березня, то, за словами Хабатюка, там "розглянуть ці результати перевірок і планують накласти штраф по 850 тис. грн та зобов'язати провести перерахунок обсягів споживання по всіх побутових споживачах".
Хабатюк також відзначив, що це "проміжна перемога" і не кінець історії з коефіцієнтами. "Облгази (не всіх, але ті, що входять в фірташівську РГК - всі) розуміли незаконність своїх дій від самого початку, але свідомо пішли на порушення. Тому наступний крок облгазів - позов до суду на рішення НКРЕКП про накладання штрафу та припису провести перерахунки", - висловив думку представник "Нафтогазу".
Нагадаємо, 11 березня в Україні стартували перевірки облгазів через донарахування у платіжки споживачів природного газу.