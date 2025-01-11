Перешел на сторону врага: экс-начальнику отдела СБУ в АР Крым объявили подозрение в госизмене

Бывшему начальнику отдела ГУ СБУ в АР Крым сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом информирует прокуратура АР Крым и города Севастополя, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что с 2013 года подозреваемый работал начальником 3 отдела главного отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности ГУ СБУ в АР Крым.

Однако, после оккупации полуострова, он изменил военной присяге и в 2014 году был назначен "начальником подразделения" оккупационного УФСБ россии по Республике Крым и г. Севастополю, которое непосредственно причастно к организации и совершению действий по захвату Крымского полуострова

Через два года мужчину указом так называемого главы республики наградили медалью "За защиту Крыма".

Своими действиями подозреваемый способствовал становлению и укреплению власти государства-агрессора на полуострове, а также оказывал помощь ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины