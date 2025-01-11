Перешел на сторону врага: экс-начальнику отдела СБУ в АР Крым объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
Экс-руководителю отдела ГУ СБУ в Крыму объявлено подозрение в государственной измене. После оккупации полуострова он перешел на сторону рф и возглавил подразделение ФСБ, за что получил награду от оккупационных властей.
Бывшему начальнику отдела ГУ СБУ в АР Крым сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом информирует прокуратура АР Крым и города Севастополя, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что с 2013 года подозреваемый работал начальником 3 отдела главного отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности ГУ СБУ в АР Крым.
Однако, после оккупации полуострова, он изменил военной присяге и в 2014 году был назначен "начальником подразделения" оккупационного УФСБ россии по Республике Крым и г. Севастополю, которое непосредственно причастно к организации и совершению действий по захвату Крымского полуострова
Через два года мужчину указом так называемого главы республики наградили медалью "За защиту Крыма".
Своими действиями подозреваемый способствовал становлению и укреплению власти государства-агрессора на полуострове, а также оказывал помощь ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины
Следовательно, ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Бывшему начальнику отдела ГУ СБУ в Крыму грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Работникам украинской компании сообщили о подозрении за помощь в строительстве завода сжиженного газа в Ростовской области РФ. Совладелец компании имеет 5 фирм в рф, которые поставляют оборудование "Газпрому" и "Лукойлу".