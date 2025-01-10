Допомагали під час війни будувати завод в рф: службовцям української компанії повідомили про підозру
Київ • УНН
Працівникам української компанії повідомили про підозру за допомогу у будівництві заводу скрапленого газу в Ростовській області рф. Співвласник компанії має 5 фірм у рф, які постачають обладнання "Газпрому" та "Лукойлу".
Службовцям української компанії, які під час війни допомагали у будівництві російського заводу із виробництва скрапленого газу, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.
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Повідомляється, що мешканці Київщини працюючи в українській компанії, упродовж 2023-2024 років допомагали у будівництві припортового заводу з виробництва скрапленого газу в ростовській області рф. Вони брали участь у розробці проєктної документації.
Відомо, що співвласник компанії живе та веде бізнес в рф.
Зокрема, він є власником 5-х компаній у російському місті Шахти, що в Ростовській області. Ці компанії постачають обладнання на АЗС підсанкційних російських корпорацій "Газпром" та "Лукойл".
"За сприяння підозрюваних наприкінці 2023 року на території Ростовської області рф завершили будівництво заводу з виробництва скрапленого природного газу",—повідомляють правоохоронці.
"...розробнику обладнання та інженеру-проектувальнику української групи компаній, також підприємцю повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Також на Полтавщині затримали підприємця, власника мережі АЗС. Чоловік перереєстрував власні заправки на тимчасово окупованій Донеччині за російськими законами та передав в оренду окупантам. Наразі заправками та майном підприємця керує підозрювана – мешканка так званої "днр".