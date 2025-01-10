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Помогали во время войны строить завод в рф: служащим украинской компании сообщили о подозрении

Помогали во время войны строить завод в рф: служащим украинской компании сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 8032 просмотра

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Работникам украинской компании сообщили о подозрении за помощь в строительстве завода сжиженного газа в Ростовской области рф. Совладелец компании имеет 5 фирм в рф, которые поставляют оборудование "Газпрому" и "Лукойлу".

Служащим украинской компании, которые во время войны помогали в строительстве российского завода по производству сжиженного газа, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Детали 

Сообщается, что жители Киевщины работая в украинской компании, в течение 2023-2024 годов помогали в строительстве припортового завода по производству сжиженного газа в ростовской области рф. Они участвовали в разработке проектной документации.

Известно, что совладелец компании живет и ведет бизнес в рф. 

В частности, он является владельцем 5-х компаний в российском городе Шахты, что в Ростовской области. Эти компании поставляют оборудование на АЗС подсанкционных российских корпораций "Газпром" и "Лукойл".

"При содействии подозреваемых в конце 2023 года на территории Ростовской области рф завершили строительство завода по производству сжиженного природного газа",-сообщают правоохранители.

"...разработчику оборудования и инженеру-проектировщику украинской группы компаний, также предпринимателю сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Добавим

Также на Полтавщине задержали предпринимателя, владельца сети АЗС. Мужчина перерегистрировал  собственные заправки на временно оккупированной Донетчине по российским законам и передал в аренду оккупантам. Сейчас заправками и имуществом предпринимателя руководит подозреваемая - жительница так называемой "днр".

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
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