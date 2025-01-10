Помогали во время войны строить завод в рф: служащим украинской компании сообщили о подозрении
Киев • УНН
Работникам украинской компании сообщили о подозрении за помощь в строительстве завода сжиженного газа в Ростовской области рф. Совладелец компании имеет 5 фирм в рф, которые поставляют оборудование "Газпрому" и "Лукойлу".
Служащим украинской компании, которые во время войны помогали в строительстве российского завода по производству сжиженного газа, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Детали
Сообщается, что жители Киевщины работая в украинской компании, в течение 2023-2024 годов помогали в строительстве припортового завода по производству сжиженного газа в ростовской области рф. Они участвовали в разработке проектной документации.
Известно, что совладелец компании живет и ведет бизнес в рф.
В частности, он является владельцем 5-х компаний в российском городе Шахты, что в Ростовской области. Эти компании поставляют оборудование на АЗС подсанкционных российских корпораций "Газпром" и "Лукойл".
"При содействии подозреваемых в конце 2023 года на территории Ростовской области рф завершили строительство завода по производству сжиженного природного газа",-сообщают правоохранители.
"...разработчику оборудования и инженеру-проектировщику украинской группы компаний, также предпринимателю сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Добавим
Также на Полтавщине задержали предпринимателя, владельца сети АЗС. Мужчина перерегистрировал собственные заправки на временно оккупированной Донетчине по российским законам и передал в аренду оккупантам. Сейчас заправками и имуществом предпринимателя руководит подозреваемая - жительница так называемой "днр".