Перейшов на бік ворога: ексначальнику відділу СБУ в АР Крим оголосили підозру у держзраді
Київ • УНН
Екс-керівнику відділу ГУ СБУ в Криму оголошено підозру в державній зраді. Після окупації півострова він перейшов на бік рф та очолив підрозділ ФСБ, за що отримав нагороду від окупаційної влади.
Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в АР Крим повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.
Деталі
Слідство встановило, що з 2013 року підозрюваний працював начальником 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ГУ СБУ в АР Крим.
Однак, після окупації півострова, він зрадив військовій присязі та у 2014 році був призначений "начальником підрозділу" окупаційного УФСБ росії по Республіці Крим і м. Севастополю, яке безпосередньо причетне до організації та вчинення дій по захопленню Кримського півострова
За два роки чоловіка указом так званого голови республіки нагородили медаллю "За захист Криму".
Своїми діями підозрюваний сприяв становленню та укріпленню влади держави-агресора на півострові, а також надавав допомогу її представникам у проведенні підривної діяльності проти України
Відтак, йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в Криму загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Працівникам української компанії повідомили про підозру за допомогу у будівництві заводу скрапленого газу в Ростовській області рф. Співвласник компанії має 5 фірм у рф, які постачають обладнання "Газпрому" та "Лукойлу".