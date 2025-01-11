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Перейшов на бік ворога: ексначальнику відділу СБУ в АР Крим оголосили підозру у держзраді

Перейшов на бік ворога: ексначальнику відділу СБУ в АР Крим оголосили підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 34957 перегляди

Екс-керівнику відділу ГУ СБУ в Криму оголошено підозру в державній зраді. Після окупації півострова він перейшов на бік рф та очолив підрозділ ФСБ, за що отримав нагороду від окупаційної влади.

Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в АР Крим повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що з 2013 року підозрюваний працював начальником 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ГУ СБУ в АР Крим.

Однак, після окупації півострова, він зрадив військовій присязі та у 2014 році був призначений "начальником підрозділу" окупаційного УФСБ росії по Республіці Крим і м. Севастополю, яке безпосередньо причетне до організації та вчинення дій по захопленню Кримського півострова

- йдеться у дописі.

За два роки чоловіка указом так званого голови республіки нагородили медаллю "За захист Криму". 

Своїми діями підозрюваний сприяв становленню та укріпленню влади держави-агресора на півострові, а також надавав допомогу її представникам у проведенні підривної діяльності проти України

- йдеться у повідомленні. 

Відтак, йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в Криму загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Працівникам української компанії повідомили про підозру за допомогу у будівництві заводу скрапленого газу в Ростовській області рф. Співвласник компанії має 5 фірм у рф, які постачають обладнання "Газпрому" та "Лукойлу".

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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