Перейшов на бік ворога: ексначальнику відділу СБУ в АР Крим оголосили підозру у держзраді

Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в АР Крим повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.

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Слідство встановило, що з 2013 року підозрюваний працював начальником 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ГУ СБУ в АР Крим.

Однак, після окупації півострова, він зрадив військовій присязі та у 2014 році був призначений "начальником підрозділу" окупаційного УФСБ росії по Республіці Крим і м. Севастополю, яке безпосередньо причетне до організації та вчинення дій по захопленню Кримського півострова

За два роки чоловіка указом так званого голови республіки нагородили медаллю "За захист Криму".

Своїми діями підозрюваний сприяв становленню та укріпленню влади держави-агресора на півострові, а також надавав допомогу її представникам у проведенні підривної діяльності проти України