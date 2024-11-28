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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перерезание кабелей в Балтийском море: следователи видят преднамеренные действия экипажа судна КНР, отправившегося из российского порта

Киев  •  УНН

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225-метровое судно Yi Peng 3 протянуло якорь на 160 км, повредив подводные кабели между европейскими странами. Следователи рассматривают версию умышленного саботажа при возможном участии российской разведки.

225-метровое судно с удобрениями перетянуло якорь более чем на 160 км после того, как в середине ноября были перерезаны кабели между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией.

Передает УНН со ссылкой на WSJ.

Экипаж китайского судна Yi Peng 3 подозревают в намеренном перетягивании якоря на 100 миль (более 160 км), чтобы перерезать балтийские кабели.

Справка

Подводные волоконно-оптические кабели, по которым ежедневно совершаются транзакции на триллионы долларов, занимают центральное место в технической войне между США и Китаем. китайское коммерческое судно, которое в течение недели было окружено европейскими военными кораблями в международных водах, занимает центральное место в расследовании подозреваемого саботажа.

Морская безопасность и напряженность между КНР и Западом

Европейские следователи считают, что 225-метровое судно с удобрениями Yi Peng 3 оттянуло якорь более 100 миль после перерезания кабелей между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией 17 и 18 ноября.

Учитывалась траектория движения судна Yi Pen 3 в Балтийском море в этом месяце, в том числе, когда были перерезаны кабели, и его текущее состояние.

Судно, принадлежащее китайской судоходной компании Ningbo Yipeng Shipping Company, вышло из российского порта Усть-Луга 15 ноября.

Следователи выясняют, повлияла ли российская разведка на капитана, и может ли этот инцидент стать частью первой системы атак на критически важные объекты европейской инфраструктуры, которые, как полагают, были организованы Москвой.

Китай вывел в море таинственный "авианосец", его предназначение неизвестно27 нояб. 2024, 21:29 • 13602 просмотра

Во время перерезания кабеля Yi Peng 3 пережила "темное событие" из-за отключения транспондера и значительного снижения скорости. Во время снятия с якоря в проливе Каттегат его перехватили корабли ВМС Дании. По словам людей, знакомых со следствием, повреждение якоря и корпуса судна произошло из-за обрыва тросов.

И Швеция, и Германия начали расследование диверсии после инцидента. Корабли НАТО из Дании, Германии и Швеции охраняют судно, пока власти ведут переговоры о допросе экипажа.

Напомним

Дональд Туск предлагает создать "морскую полицию" для защиты Балтийского моря от российских угроз. Инициатива возникла после недавнего повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией.

Подводный телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией поврежден из-за внешнего вмешательства - Минобороны Швеции24 окт. 2023, 06:18 • 295741 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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