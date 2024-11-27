Китай вывел в море таинственный "авианосец", его предназначение неизвестно

Китай вывел в море таинственный корабль, по своей конструкции напоминающий авианосец. Видео судна появилось в соцсетях, сообщает The War Zone, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что корабль в настоящее время имеет различные коммерческие, а не военные маркировки и не похож на любой другой установленный класс кораблей ВМС Китая. Остается вероятность того, что это может быть первый в своем роде предполагаемый гражданский исследовательский корабль.

Как отмечает издание внимание привлекает одна особенность в его конструкции, а именно – три надстройки, являющиеся характерными для авианосцев. Хотя традиционно на кораблях такого класса стоят один или два таких" острова", на новом судне их три. И именно на третью конструкцию выведены дымовые трубы, что является довольно нетипичным решением. Также на судне можно разглядеть деление на полотну и ангарную палубы, а это является признаком авианосного корабля.

Название и характеристики нового китайского корабля, как его фактический функционал и назначение до сих пор остаются неизвестными. Так что теперь информация о нем основана только на предположениях, - сообщает The War Zone.

Спуск судна на воду состоялся примерно в сентябре-октябре этого года, что подтверждают спутниковые снимки. Примечательно, что на нем можно увидеть можно увидеть эмблему, которая указывает на его принадлежность к CSSC (китайской государственной кораблестроительной корпорации). Возможно, таинственный корабль может быть какой-то обучающей, тестовой и/или демонстрационной платформой по запросу, которую CSSC может использовать для проверки других будущих проектов.

Также издание отмечает, что в 2022 году китайское правительство заказало разработку нового десантного корабля, который должен быть оснащен полетной палубой и камерой-доком для выпуска и приема десантных катеров. В требованиях к разработке была возможность " двойного " использования. Заявленная в требованиях длина корпуса составляла 200 метров, ширину полетной палубы – 25 метров, полное водозамещение – 15 тысяч тонн, дальность хода – 5 тысяч морских миль и автономность – 40 суток.

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