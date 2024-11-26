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Швеция призывает китайское судно вернуться, чтобы расследовать повреждение подводного кабеля

Швеция призывает китайское судно вернуться, чтобы расследовать повреждение подводного кабеля

Киев  •  УНН

 • 7252 просмотра

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Швеция просит китайское судно вернуться для расследования повреждения подводных кабелей в Балтийском море. Корабль Yi Peng 3, вышедший из российского порта, находился в районе, где произошли повреждения.

Швеция просит китайское судно вернуться в шведские воды, чтобы помочь расследовать недавние прорывы подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Reuters, передает УНН.

"Со шведской стороны мы поддерживаем контакт с кораблем и контакт с Китаем, и сказали, что мы хотим, чтобы корабль двигался в направлении шведских вод", – сказал Кристерссон.

Отмечается, что китайское судно вышло из российского порта Усть-Луга 15 ноября и находилось в районах, где произошло повреждение кабеля, согласно данным движения, которые показали, что другие корабли также были в этом районе.

"Мы не выдвигаем никаких обвинений, но мы стремимся прояснить, что произошло. Это уже второй случай за относительно короткий период времени, когда произошли серьезные физические обрывы кабеля", - добавил Кристерссон.

Издание отмечает, что Швеция надеялась, что Китай положительно отреагирует на запрос. Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Пекин поддерживает "плавную коммуникацию" со всеми вовлеченными сторонами.

Дополнение

Подводный кабель между Финляндией и Германией был поврежден, телекоммуникационная связь прервана, информацию о повреждении подтвердили в центре кибербезопасности Traficom, причина неисправности в настоящее время неизвестна

Швеция расследует повреждение двух кабелей передачи данных в Балтийском море, изучая возможную причастность китайского судна Yi Peng 3.

Павел Башинский

Павел Башинский

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