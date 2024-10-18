Переправляли военнообязанных через границу: в столице задержали участника "сходки" криминальной банды

В Киеве 16 октября правоохранители задержали участника криминальной банды, который участвовал в "сходке" криминальных авторитетов. На таких "встречах" они обсуждали схемы уклонения от службы в ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, задержан 24-летний житель Черниговской области, который совместно с другими участниками и лидерами преступных групп встречался для принятия решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от службы в ВСУ.

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Деньги, полученные от такой "деятельности," участники группировок использовали для наполнения "общака" и финансовой поддержки осужденных сообщников

Отмечается, что деятельность этой и еще двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

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