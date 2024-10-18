Переправляли військовозобов’язаних через кордон: в столиці затримали учасника "сходки" кримінальної банди
Київ • УНН
Поліція затримала 24-річного члена злочинного угруповання, який брав участь у "сходках" щодо ухилення від служби в ЗСУ. Банда виготовляла підроблені документи для незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних.
У Києві 16 жовтня правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" кримінальних авторитетів. На таких "зустрічах" вони обговорювали схеми ухилення від служби в ЗСУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Як повідомляється, затримано 24-річного жителям Чернігівської області, який спільно з іншими учасниками та лідерами злочинних груп зустрічався для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ.
Відповідальність за переправлення ухилянтів за кордон: чого вимагає закон і як карають на практиці17.10.24, 14:05 • 161836 переглядiв
Гроші, отримані від такої "діяльності," учасники угруповань використовували для наповнення "общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників
Зазначається, що діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.
Переправляв ухилянтів через Тису за 15 тисяч доларів: у Львові затримали керівника благодійного фонду17.10.24, 16:43 • 11533 перегляди