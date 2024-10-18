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Переправляли військовозобов’язаних через кордон: в столиці затримали учасника "сходки" кримінальної банди

Київ • УНН

 • 13087 перегляди

Поліція затримала 24-річного члена злочинного угруповання, який брав участь у "сходках" щодо ухилення від служби в ЗСУ. Банда виготовляла підроблені документи для незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних.

Переправляли військовозобов’язаних через кордон: в столиці затримали учасника "сходки" кримінальної банди

У Києві 16 жовтня правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" кримінальних авторитетів. На таких "зустрічах" вони обговорювали схеми ухилення від служби в ЗСУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

Як повідомляється, затримано 24-річного жителям Чернігівської області, який спільно з іншими учасниками та лідерами злочинних груп зустрічався для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ.

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Гроші, отримані від такої "діяльності," учасники угруповань використовували для наповнення "общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників

Зазначається, що діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року. 

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Тетяна Краєвська

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