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"Переплатили" 27 млн грн на закупке запчастей к боевым самолетам: разоблачены два должностных лица Сил логистики

"Переплатили" 27 млн грн на закупке запчастей к боевым самолетам: разоблачены два должностных лица Сил логистики

Киев  •  УНН

 • 1968 просмотра

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СБУ и НАБУ разоблачили коррупционную схему двух должностных лиц Командования Сил логистики ВСУ при закупке авиазапчастей. Через подконтрольные компании-посредники был нанесен ущерб государству на 27,3 млн грн.

Правоохранители разоблачили должностных лиц Вооруженных Сил, которые "переплатили" 27 млн бюджетных грн на закупке запчастей к боевым самолетам, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности и детективы НАБУ разоблачили на коррупции двух должностных лиц Командования Сил логистики ВСУ.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов, что нанесло бюджету Украины ущерб на 27,3 млн грн.

Как установило расследование, должностные лица Минобороны закупали запчасти по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника.

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Для ее победы в тендере фигуранты привлекли еще несколько аффилированных коммерческих структур, в том числе с иностранной регистрацией.

Таким образом чиновники создали видимость конкурентной борьбы, под видом которой обеспечили контракт с "нужной" компанией.

По имеющимся данным, полученную "сверхприбыль" участники сделки вывели в тень через сеть подконтрольных фирм.

Добавим

На основании собранных доказательств обоим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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