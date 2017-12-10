Победителю Евровидения-2017 Сальвадору Собралу пересадили сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Победитель Евровидения-2017 португалец Сальвадор Собрал успешно перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Врачи из госпиталя в Лиссабоне следят за состоянием 27-летнего певца, однако сообщают, что в целом Собрал чувствует себя хорошо.
"Будем надеяться, что он восстановится и будет жить нормальной жизнью", - сказал после четырехчасовой операции врач Мигель Абекас. При этом он подчеркнул, что процесс восстановления певца будет длительным.
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Как сообщал ранее УНН, португальский певец, победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал был переведен в отделение реанимации для пересадки сердца.
Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне . Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".