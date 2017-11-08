Став відомий список країн-учасників та новий логотип Євробачення-2018

У Євробаченні-2018, що проходиме в травні, у португальській столиці Лісабоні візьмуть участь наступні країни: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Білорусія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Ізраїль, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.

Також було представлено і логотип конкурсу, що нагадує морську мушлю, й офіційний девіз – "Всі на борт!". Як заявляють організатори, він має нагадувати про особливе розташування Португалії, яка пов'язує Атлантичний океан з рештою Європи.

Нагадаємо, Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію "Amar pelos dois" і вперше вивів свою країну в лідери "Євробачення".