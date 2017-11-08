Стал известен список стран-участников и новый логотип Евровидение-2018

В Евровидении-2018, что будут проходить в мае, в португальской столице Лиссабоне примут участие следующие страны: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария Швеция, Эстония.

Также были представлены и логотип конкурса, напоминает морскую ракушку, и официальный девиз - "Все на борт!". Как заявляют организаторы, он должен напоминать об особом расположения Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Напомним, Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".