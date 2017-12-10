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Переможцю Євробачення-2017 Сальвадору Собралу пересадили серце

Переможцю Євробачення-2017 Сальвадору Собралу пересадили серце

Київ • УНН

 • 16749 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Переможець Євробачення-2017 португалець Сальвадор Собрал успішно переніс операцію з пересадки серця. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Лікарі з госпіталю у Ліссабоні стежать за станом 27-річного співака, однак повідомляють, що загалом Собрал почуває себе добре.

"Будемо сподіватися, що він відновиться і буде жити нормальним життям", — сказав після чотиригодинної операції лікар Мігель Абекас. При цьому він наголосив, що процес відновлення співака буде тривалим.

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Як повідомляв раніше УНН, португальський співак, переможець конкурсу "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал був переведений у відділення реанімації для пересадки серця.

Нагадаємо, музичний конкурс "Євробачення" в 2018 році пройде в Лісабоні. Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію "Amar pelos dois" і вперше вивів свою країну в лідери "Євробачення".

 

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