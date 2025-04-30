Переменная облачность и потепление: чем порадует украинцев погода в последний день апреля

В среду, 30 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

По данным синоптиков, погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, поступающая из района Балтики.

Атмосферное давление будет снижаться. Облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву. Сохранится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, да еще в Карпатах также днем местами ожидаем небольшой дождь