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Переменная облачность и потепление: чем порадует украинцев погода в последний день апреля

Киев • УНН

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Завтра в Украине ожидается переменная облачность и небольшое потепление, осадков не предвидится, лишь днем на северо-востоке и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь. В Киеве солнечно, температура 18-20°.

Переменная облачность и потепление: чем порадует украинцев погода в последний день апреля

В среду, 30 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, поступающая из района Балтики.

Атмосферное давление будет снижаться. Облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву. Сохранится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, да еще в Карпатах также днем местами ожидаем небольшой дождь

- говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 17-22°.

В Киеве и области в среду будет в основном солнечно, без осадков. Температура воздуха составит 18-20° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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