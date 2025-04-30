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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Мінлива хмарність та потепління: чим потішить українців погода в останній день квітня

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність та невелике потепління, опадів не передбачається, лише вдень на північному сході та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ. У Києві сонячно, температура 18-20°.

Мінлива хмарність та потепління: чим потішить українців погода в останній день квітня

У середу, 30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики.

Атмосферний тиск знижуватиметься. Захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню. Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ

- йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6-11°, вдень 17-22°.

У Києві та області у середу буде здебільшого сонячно, без опадів. Температура повітря становитиме 18-20° тепла.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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