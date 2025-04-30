Мінлива хмарність та потепління: чим потішить українців погода в останній день квітня

У середу, 30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

За даними синоптиків, погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики.

Атмосферний тиск знижуватиметься. Захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню. Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ