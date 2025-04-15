Переход от советской системы: правительство определило новые задачи агентству по управлению резервами
Киев • УНН
Кабмин утвердил положение о Государственном агентстве по управлению резервами, ликвидировав старый Госрезерв. Это позволит перейти от советской системы к современным подходам управления резервами.
Кабинет министров определил, чем будет заниматься Государственное агентство по управлению резервами, что должно позволить перейти от советской системы к современным подходам управления резервами в рамках соответствующей реформы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.
Детали
"Для усиления устойчивости нашего государства также продолжаем реформу государственного резерва. Мы уже ликвидировали старый Госрезерв и создали новое Государственное агентство по управлению резервами Украины. Теперь утверждаем Положение об этом учреждении, определяющее правовые основания его работы. В частности задачи Агентства, его функционал, права и обязанности", - отметил Шмыгаль.
Таким образом, по его словам, идет окончательный переход "от советской системы к современным подходам управления резервами". Глава правительства добавил, что дальнейшая реформа госрезерва необходима для усиления устойчивости Украины.
Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Положение о Государственном агентстве по управлению резервами Украины утверждено.
Им предусмотрено, что Государственное агентство по управлению резервами:
- осуществляет управление государственным материальным резервом и является балансодержателем указанного резерва;
- осуществляет планирование объемов ежегодных поставок материальных ценностей в государственный материальный резерв;
- осуществляет отбор поставщиков материальных ценностей в государственный материальный резерв в соответствии с ЗУ «О публичных закупках»;
- заключает государственные контракты (договоры) на поставку и закладку материальных ценностей в государственный материальный резерв;
- осуществляет в установленном законодательством порядке отбор ответственных хранителей и резервантов;
- обеспечивает формирование, размещение, хранение, освежение, отпуск материальных ценностей государственного материального резерва;
- осуществляет по решению КМУ отпуск материальных ценностей государственного материального резерва для обеспечения стратегических потребностей Украины и т.д.
Дополнение
Кабинет министров ликвидировал Государственное агентство резерва и создал Государственное агентство по управлению резервами Украины в сентябре 2024 года.
Шмыгаль ранее сообщал, что Кабинет министров утвердил новый порядок формирования государственных резервов и алгоритм проведения проверок закупок.