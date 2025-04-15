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Переход от советской системы: правительство определило новые задачи агентству по управлению резервами

Киев • УНН

 • 6232 просмотра

Кабмин утвердил положение о Государственном агентстве по управлению резервами, ликвидировав старый Госрезерв. Это позволит перейти от советской системы к современным подходам управления резервами.

Переход от советской системы: правительство определило новые задачи агентству по управлению резервами

Кабинет министров определил, чем будет заниматься Государственное агентство по управлению резервами, что должно позволить перейти от советской системы к современным подходам управления резервами в рамках соответствующей реформы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.

Детали

"Для усиления устойчивости нашего государства также продолжаем реформу государственного резерва. Мы уже ликвидировали старый Госрезерв и создали новое Государственное агентство по управлению резервами Украины. Теперь утверждаем Положение об этом учреждении, определяющее правовые основания его работы. В частности задачи Агентства, его функционал, права и обязанности", - отметил Шмыгаль.

Таким образом, по его словам, идет окончательный переход "от советской системы к современным подходам управления резервами". Глава правительства добавил, что дальнейшая реформа госрезерва необходима для усиления устойчивости Украины.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Положение о Государственном агентстве по управлению резервами Украины утверждено.

Им предусмотрено, что Государственное агентство по управлению резервами:

  • осуществляет управление государственным материальным резервом и является балансодержателем указанного резерва;
    • осуществляет планирование объемов ежегодных поставок материальных ценностей в государственный материальный резерв;
      • осуществляет отбор поставщиков материальных ценностей в государственный материальный резерв в соответствии с ЗУ «О публичных закупках»;
        • заключает государственные контракты (договоры) на поставку и закладку материальных ценностей в государственный материальный резерв;
          • осуществляет в установленном законодательством порядке отбор ответственных хранителей и резервантов;
            • обеспечивает формирование, размещение, хранение, освежение, отпуск материальных ценностей государственного материального резерва;
              • осуществляет по решению КМУ отпуск материальных ценностей государственного материального резерва для обеспечения стратегических потребностей Украины и т.д.

                Дополнение

                Кабинет министров ликвидировал Государственное агентство резерва и создал Государственное агентство по управлению резервами Украины в сентябре 2024 года.

                Шмыгаль ранее сообщал, что Кабинет министров утвердил новый порядок формирования государственных резервов и алгоритм проведения проверок закупок.

                Павел Зинченко

                Павел Зинченко

                Экономикаполитика
                Украина
                Денис Шмыгаль
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