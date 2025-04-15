Перехід від радянської системи: уряд визначив нові завдання агентству з управління резервами
Київ • УНН
Кабмін затвердив положення про Державне агентство з управління резервами, ліквідувавши старий Держрезерв. Це дозволить перейти від радянської системи до сучасних підходів управління резервами.
Кабінет міністрів визначив, чим займатиметься Державне агентство з управління резервами, що має дозволити перейти від радянської системи до сучасних підходів управління резервами у межах відповідної реформи. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише УНН.
Деталі
"Для посилення стійкості нашої держави також продовжуємо реформу державного резерву. Ми вже ліквідували старий Держрезерв та створили нове Державне агентство з управління резервами України. Тепер затверджуємо Положення про цю установу, що визначає правові підстави її роботи. Зокрема завдання Агентства, його функціонал, права та обов’язки", - зазначив Шмигаль.
Таким чином, з його слів, йде остаточний перехід "від радянської системи до сучасних підходів управління резервами". Очільник уряду додав, що подальша реформа держрезерву необхідна для посилення стійкості України.
Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Положення про Державне агентство з управління резервами України затверджено.
Ним передбачено, що Державне агентство з управління резервами:
- здійснює управління державним матеріальним резервом та є балансоутримувачем зазначеного резерву;
- здійснює планування обсягів щорічних поставок матеріальних цінностей до державного матеріального резерву;
- здійснює відбір постачальників матеріальних цінностей до державного матеріального резерву відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»;
- укладає державні контракти (договори) на поставку та закладення матеріальних цінностей до державного матеріального резерву;
- здійснює в установленому законодавством порядку відбір відповідальних зберігачів та резервантів;
- забезпечує формування, розміщення, зберігання, освіження, відпуск матеріальних цінностей державного матеріального резерву;
- здійснює за рішенням КМУ відпуск матеріальних цінностей державного матеріального резерву для забезпечення стратегічних потреб України тощо.
Доповнення
Кабінет міністрів ліквідував Державне агентство резерву та утворив Державне агентство з управління резервами України у вересні 2024 року.
Шмигаль раніше повідомляв, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок формування державних резервів та алгоритм проведення перевірок закупівель.