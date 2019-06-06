Переговоры Зеленского с Путиным: в МИД РФ назвали новые условия

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении, - сказал он. - Оттуда раздаются довольно размыты сигналы. Например, что нужно проводить референдум о том, возобновлять переговоры с Россией".

Российский глава МИД отметил, что не понял "о каких переговорах идет, поскольку урегулирования ситуации на юго-востоке Украины ведется по линии контактной группы и нормандского формата".

Готовность к нормандскому формату, отметил министр, Владимир Зеленский подтвердил. "Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет базироваться продолжения работы нормандской четверки. Если с чистого листа, то это не получится", - отметил Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"

Глава МИД РФ отметил, что лидеры нормандского формата за последние годы достигли конкретных договоренностей по разведению сил и средств на трех участках и по вступлению в силу закона об особом статусе Донбасса, однако они так и не были реализованы. "Поэтому перед тем, как собираться в нормандском формате в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", - добавил он.

"Есть договоренности нормандского формата, о которых я сказал. Так давайте их оформим, а затем уже будут готовиться новые нормандские саммиты", - резюмировал Лавров.

Как сообщил в среду после встречи ТКГ в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

После чего Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.