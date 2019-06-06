Переговоры Зеленского с Путиным: в МИД РФ назвали новые условия

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Для проведения новой встречи лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) необходимо сначала выполнить достигнутые ранее главами государств договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении, - сказал он. - Оттуда раздаются довольно размыты сигналы. Например, что нужно проводить референдум о том, возобновлять переговоры с Россией".

Российский глава МИД отметил, что не понял "о каких переговорах идет, поскольку урегулирования ситуации на юго-востоке Украины ведется по линии контактной группы и нормандского формата".

Готовность к нормандскому формату, отметил министр, Владимир Зеленский подтвердил. "Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет базироваться продолжения работы нормандской четверки. Если с чистого листа, то это не получится", - отметил Лавров.

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Глава МИД РФ отметил, что лидеры нормандского формата за последние годы достигли конкретных договоренностей по разведению сил и средств на трех участках и по вступлению в силу закона об особом статусе Донбасса, однако они так и не были реализованы. "Поэтому перед тем, как собираться в нормандском формате в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", - добавил он.

"Есть договоренности нормандского формата, о которых я сказал. Так давайте их оформим, а затем уже будут готовиться новые нормандские саммиты", - резюмировал Лавров.

Как сообщил в среду после встречи ТКГ в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

После чего Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

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