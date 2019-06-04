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У Кремлі заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки"

У Кремлі заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Конкретних планів щодо зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - поки немає, оскыльки Київ спочатку повинен сформувати команду і сформулювати позицію. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Поки конкретних прикидок щодо часу проведення такого саміту немає", - сказав представник Кремля.

Він підкреслив, що спочатку потрібна певна "домашня робота" з української сторони. Пєсков пояснив, що офіційний Київ поки перебуває на стадії формування команди і "формулювання своїх позицій".

Секретар РНБО Олександр Данилюк раніше заявляв, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в середині липня.

У "нормандський формат" для обговорення врегулювання на Донбасі входять Україна, Росія, Франція, ФРН.

Українські Національні Новини

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