У Кремлі заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Конкретних планів щодо зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - поки немає, оскыльки Київ спочатку повинен сформувати команду і сформулювати позицію. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки конкретних прикидок щодо часу проведення такого саміту немає", - сказав представник Кремля.
Він підкреслив, що спочатку потрібна певна "домашня робота" з української сторони. Пєсков пояснив, що офіційний Київ поки перебуває на стадії формування команди і "формулювання своїх позицій".
Секретар РНБО Олександр Данилюк раніше заявляв, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в середині липня.
У "нормандський формат" для обговорення врегулювання на Донбасі входять Україна, Росія, Франція, ФРН.