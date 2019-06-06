Переговори Зеленського з Путіним: у МЗС РФ назвали нові умови

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Для проведення нової зустрічі лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Україна, Франція) необхідно спочатку виконати досягнуті раніше главами держав домовленості. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку, — сказав він. — Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією”.

Російський очільник МЗС зазначив, що незрозумів “про які переговори йдеться, оскільки врегулювання ситуації на південному сході України ведеться по лінії контактної групи і нормандського формату”.

Готовність до нормандського формату, зазначив міністр, Володимир Зеленський підтвердив. “Ніби як це вже відзначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому буде базуватися продовження роботи нормандської четвірки. Якщо з чистого аркуша, то це не вийде”, — вказав Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі заявили про відсутність планів щодо саміту “нормандської четвірки”

Глава МЗС РФ зазначив, що лідери нормандського формату за останні роки досягли конкретних домовленостей з розведення сил і засобів на трьох ділянках і по вступу в силу закону про особливий статус Донбасу, проте вони так і не були реалізовані. “Тому перед тим, як збиратися в нормандському форматі в черговий раз, треба, як мінімум, з повагою поставитися до цього форуму і оформити в юридичному сенсі те, про що домовлялися раніше”, — додав він.

“Є домовленості нормандського формату, про які я сказав. Так давайте їх оформимо, а потім вже будуть готуватися нові нормандские саміти”, — резюмував Лавров.

Як повідомив в середу після чергової зустрічі ТКГ в Мінську спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, Контактна група на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади в Донбасі.

Після чого Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.

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