Переговори Зеленського з Путіним: у МЗС РФ назвали нові умови

“Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку, — сказав він. — Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією”.

Російський очільник МЗС зазначив, що незрозумів “про які переговори йдеться, оскільки врегулювання ситуації на південному сході України ведеться по лінії контактної групи і нормандського формату”.

Готовність до нормандського формату, зазначив міністр, Володимир Зеленський підтвердив. “Ніби як це вже відзначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому буде базуватися продовження роботи нормандської четвірки. Якщо з чистого аркуша, то це не вийде”, — вказав Лавров.

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Глава МЗС РФ зазначив, що лідери нормандського формату за останні роки досягли конкретних домовленостей з розведення сил і засобів на трьох ділянках і по вступу в силу закону про особливий статус Донбасу, проте вони так і не були реалізовані. “Тому перед тим, як збиратися в нормандському форматі в черговий раз, треба, як мінімум, з повагою поставитися до цього форуму і оформити в юридичному сенсі те, про що домовлялися раніше”, — додав він.

“Є домовленості нормандського формату, про які я сказав. Так давайте їх оформимо, а потім вже будуть готуватися нові нормандские саміти”, — резюмував Лавров.

Як повідомив в середу після чергової зустрічі ТКГ в Мінську спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, Контактна група на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади в Донбасі.

Після чого Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.