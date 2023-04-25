Переговоры в ЕС по импорту агропродукции из Украины продолжатся сегодня - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в полдень в ЕС состоятся дальнейшие переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Как указано, требования министров сельского хозяйства 5 стран - Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии - растут.
"Еврокомиссию начинает раздражать добавление новых продуктов в список. Во-первых, она согласилась (письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) запретить импорт семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, что было беспрецедентным решением. Некоторые даже утверждают, что это нарушает законодательство ЕС. Тогда письмо прислали министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии с требованием добавить еще 9 продуктов. На следующий день Польша неожиданно сообщила о фруктово-яблочном пюре. Вчера министр сельского хозяйства Роберт Телус объявил, что хочет добавить одну статью – яблочный сок", - отмечает издание.
"Пять стран должны быть осторожными, чтобы не превышать ставки", - сказал один из чиновников Европейской комиссии RMF FM.
Как сообщается, Еврокомиссия может согласиться расширить перечень сельхозпродукции под запретом на импорт, помочь в экспорте зерна или включить другие сельхозпродукции под процедуру проверки, но сумма в 100 млн евро не является обсуждаемой.
Отмечается, что «эти деньги поступают из кризисного резерва, который предназначен для всех 27 стран, было трудно вести переговоры, их должно хватить до конца года, и они не резиновые». Неофициально известно, что из этого пула польским фермерам достанется почти 40 млн евро. С возможностью дотации из государственного бюджета страны на уровне 200%. Это дало бы в целом 120 миллионов евро, то есть более полумиллиарда злотых.
Напомним
Страны-члены ЕС Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт из Украины, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции. Румыния не приняла решение о запрете импорта украинской аграрной продукции.
Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу снова получили с 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Румыния обещала, что сохранит "пути солидарности" для транзита украинской агропродукции. Болгария также обязалась, что будет ждать решения ЕС по агропродукции, согласовала разблокировку автомобилей на границе.
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию, переговоры продолжаются.