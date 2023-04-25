Переговори в ЄС по імпорту агропродукції з України продовжаться сьогодні - ЗМІ

ukru
12:29 • 26294 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 121839 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 115689 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 120330 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 176118 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 337601 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 433825 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334924 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354792 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312039 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 114540 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 121437 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 131207 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 101753 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 78759 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 121912 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 176174 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 454797 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 593244 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 621407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 50716 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 101753 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 131207 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 225318 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 433854 перегляди
Актуальне
Переговори в ЄС по імпорту агропродукції з України продовжаться сьогодні - ЗМІ

Переговори в ЄС по імпорту агропродукції з України продовжаться сьогодні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1019870 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні опівдні у ЄС відбудуться подальші переговори із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Як вказано, вимоги міністрів сільського господарства 5 країн - Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини - ростуть.

"Єврокомісію починає дратувати додавання нових продуктів до списку. По-перше, вона погодилася (лист голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн) заборонити імпорт насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, що було безпрецедентним рішенням. Деякі навіть стверджують, що це порушує законодавство ЄС. Тоді лист надіслали міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини з вимогою додати ще 9 продуктів. Наступного дня Польща несподівано повідомила про фруктово-яблучне пюре. Вчора міністр сільського господарства Роберт Телус оголосив, що хоче додати одну статтю – яблучний сік", - зауважує видання.

"П'ять країн повинні бути обережними, щоб не перевищувати ставки", - сказав один із чиновників Європейської комісії RMF FM.

Як повідомляється, Єврокомісія може погодитися розширити перелік сільгосппродукції під забороною на імпорт, допомогти в експорті зерна або включити інші сільгосппродукції під процедуру перевірки, але сума в 100 млн євро не є обговорюваною.

Зазначається, що «ці гроші надходять із кризового резерву, який призначений для всіх 27 країн, було важко вести переговори, їх повинно вистачити до кінця року, і вони не резинові». Неофіційно відомо, що з цього пулу польським фермерам дістанеться майже 40 млн євро. З можливістю дотації з державного бюджету країни на рівні 200%. Це дало б загалом 120 мільйонів євро, тобто понад півмільярда злотих.

Нагадаємо

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія ввели заборони на імпорт з України, щоб захистити свої ринки від припливу дешевшої продукції. Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.

Згодом Польща зобов'язалася розблокувати транзит української продукції. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу знову отримали з 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Румунія обіцяла, що  збереже "шляхи солідарності" для транзиту української агропродукції. Болгарія також зобов'язалася, що чекатиме рішення ЄС щодо агропродукції, погодила розблокування автомобілів на кордоні.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на скасування обмежень на українську агропродукцію, переговори тривають.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25