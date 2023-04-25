Переговори в ЄС по імпорту агропродукції з України продовжаться сьогодні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні опівдні у ЄС відбудуться подальші переговори із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України, повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
Як вказано, вимоги міністрів сільського господарства 5 країн - Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини - ростуть.
"Єврокомісію починає дратувати додавання нових продуктів до списку. По-перше, вона погодилася (лист голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн) заборонити імпорт насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, що було безпрецедентним рішенням. Деякі навіть стверджують, що це порушує законодавство ЄС. Тоді лист надіслали міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини з вимогою додати ще 9 продуктів. Наступного дня Польща несподівано повідомила про фруктово-яблучне пюре. Вчора міністр сільського господарства Роберт Телус оголосив, що хоче додати одну статтю – яблучний сік", - зауважує видання.
"П'ять країн повинні бути обережними, щоб не перевищувати ставки", - сказав один із чиновників Європейської комісії RMF FM.
Як повідомляється, Єврокомісія може погодитися розширити перелік сільгосппродукції під забороною на імпорт, допомогти в експорті зерна або включити інші сільгосппродукції під процедуру перевірки, але сума в 100 млн євро не є обговорюваною.
Зазначається, що «ці гроші надходять із кризового резерву, який призначений для всіх 27 країн, було важко вести переговори, їх повинно вистачити до кінця року, і вони не резинові». Неофіційно відомо, що з цього пулу польським фермерам дістанеться майже 40 млн євро. З можливістю дотації з державного бюджету країни на рівні 200%. Це дало б загалом 120 мільйонів євро, тобто понад півмільярда злотих.
Нагадаємо
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія ввели заборони на імпорт з України, щоб захистити свої ринки від припливу дешевшої продукції. Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.
Згодом Польща зобов'язалася розблокувати транзит української продукції. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу знову отримали з 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Румунія обіцяла, що збереже "шляхи солідарності" для транзиту української агропродукції. Болгарія також зобов'язалася, що чекатиме рішення ЄС щодо агропродукції, погодила розблокування автомобілів на кордоні.
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на скасування обмежень на українську агропродукцію, переговори тривають.