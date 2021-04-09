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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 172194 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 254972 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154664 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России состоятся в ближайшее время - Резников

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предполагает, что вскоре состоятся переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

“Вскоре, я думаю будет разговор трех лидеров стран „Нормандского формата“ без участия представителя Кремля”, — сказал Резников.

Дополнение

Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт на Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине.

Контекст

Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель в ходе беседы выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Донбассе. Российский президент обратил внимание на якобы “провокационные действия Киева, в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения”, говорится в сообщении. В Кремле отметили, что в ходе беседы была отмечена необходимость неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей, прежде всего Кремль требует налаживания “прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса”.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в “нормандском формате”, по линии политсоветников и министерств иностранных дел, подчеркнула пресс-служба Кремля.

Украинские Национальные Новости

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