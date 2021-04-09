Переговори трьох лідерів країн Нормандського формату без Росії невдовзі відбудуться - Резніков

Цитата

“Невдовзі, я думаю буде розмова трьох лідерів країн „Нормандського формату“ без участі представника Кремля”, — сказав Резніков.

Доповнення

Канцлер Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела в четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого обговорювалися конфлікт на Донбасі, ситуація з Олексієм Навальним, Сирія, Лівія і обстановка в Боснії і Герцеговині.



Контекст

Як раніше в четвер повідомила пресслужба Кремля, Путін і Меркель в ході розмови висловили стурбованість у зв’язку з ескалацією напруженості на Донбасі. Російський президент звернув увагу на нібито “провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення”, сказано в повідомленні. У Кремлі відзначили, що в ході розмови було наголошено на необхідності неухильного виконання раніше досягнутих домовленостей, насамперед Кремль вимагає налагодження “прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу”.

Путін і Меркель підтвердили налаштованість на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в “нормандському форматі”, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ, підкреслила пресслужба Кремля.