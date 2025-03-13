Переговоры Трампа и Путина: время пока не определено, но встреча с Виткоффом состоится сегодня
Киев • УНН
Телефонный разговор Трампа и Путина пока не согласован, но встреча президента рф со спецпосланником США Стивом Виткоффом состоится в четверг вечером в закрытом формате.
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского президента владимира путина на сегодня не согласован. Однако встреча со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом состоится в четверг вечером в закрытом формате.
Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Телефонный разговор Дональда Трампа и владимира путина не состоится в четверг. Об этом сообщил помощник президента россии юрий ушаков. Он же не исключил возможности встречи российского диктатора со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.
По данным росСМИ, ушаков сообщил о планах по встрече с представителем США в четверг следующее:
Начало встречи Виткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате
Напомним
Представитель путина заявил, что россия стремится к мирному урегулированию, которое учитывает ее интересы. ушаков не исключил, что путин выскажется относительно предложения перемирия.
Украина нуждается в гарантиях, поскольку амбиции путина "едва скрыты" - премьер Британии13.03.25, 17:11 • 23085 просмотров