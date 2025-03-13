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Переговоры Трампа и Путина: время пока не определено, но встреча с Виткоффом состоится сегодня

Киев • УНН

 • 14542 просмотра

Телефонный разговор Трампа и Путина пока не согласован, но встреча президента рф со спецпосланником США Стивом Виткоффом состоится в четверг вечером в закрытом формате.

Переговоры Трампа и Путина: время пока не определено, но встреча с Виткоффом состоится сегодня

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского президента владимира путина на сегодня не согласован. Однако встреча со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом состоится в четверг вечером в закрытом формате.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Телефонный разговор Дональда Трампа и владимира путина не состоится в четверг. Об этом сообщил помощник президента россии юрий ушаков. Он же не исключил возможности встречи российского диктатора со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

По данным росСМИ, ушаков сообщил о планах по встрече с представителем США в четверг следующее:

Начало встречи Виткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате

- сообщают росСМИ со ссылкой на ушакова.

Напомним

Представитель путина заявил, что россия стремится к мирному урегулированию, которое учитывает ее интересы. ушаков не исключил, что путин выскажется относительно предложения перемирия.

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Игорь Тележников

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