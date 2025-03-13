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Украина нуждается в гарантиях, поскольку амбиции путина "едва скрыты" - премьер Британии

Киев • УНН

 • 23085 просмотра

Премьер Британии заявил, что не удивлен отказом рф от перемирия. Он призвал союзников усилить давление на москву и предоставить Украине гарантии безопасности.

Украина нуждается в гарантиях, поскольку амбиции путина "едва скрыты" - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "не совсем удивлен" явным отказом россии от предложения США о прекращении огня. Он призвал союзников приложить больше усилий, чтобы давить на москву и предложить Украине гарантии безопасности, чтобы защитить ее от "едва скрытых" амбиций путина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian

Выступая в подкасте News Agents Стармер сказал: "Во-первых, мы сосредотачиваемся на прочном и безопасном мире в Украине, чего мы все стремимся. Меня не совсем удивляет, что россия занимает такую позицию. Они дали понять это достаточно ясно. Они выставили это напоказ несколько раз. Я думаю, что во вторник был достигнут прогресс, и я всегда чувствовал это и надеялся, что со вторника мяч окажется на российской стороне, и давление будет происходить на россию. Это теперь произошло".

Стармер подчеркнул, что это хорошо, ведь россия агрессор.

"россия - это страна, которая, хоть и имела предварительные соглашения и договоренности, но она их не придерживалась. Мы знаем, что у путина есть амбиции, которые едва скрываются", - сказал Стармер.

Он подчеркнул, что нужно работать с союзниками, с США, с Украиной.

"Я проведу эту встречу в субботу, чтобы собрать ряд лидеров вместе, чтобы посмотреть, какой еще прогресс мы можем сделать, но (нужен - ред.) прочный и надежный мир с суверенитетом и безопасностью Украины. Но это должен быть мир, в котором соглашение защищено, потому что мы уже имели соглашение, и оно не соблюдалось россией", - заявил премьер Британии.

Стармер также указал на противодействие кремлю предложениям предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности.

"Он говорит, и он говорил раньше, что не хочет гарантий безопасности относительно соглашения. Это говорит вам о кое-чем: если вы не собираетесь нарушать соглашение, у вас не будет слишком много проблем с гарантиями соглашения. И мы знаем, что в прошлом он нарушал соглашение. Поэтому его реакция укрепляет мое глубокое убеждение, что если соглашение не будет защищено гарантиями безопасности, он нарушит его со временем", - убежден Стармер.

Дополнение

В кремле изложили позицию россии относительно урегулирования войны с Украиной. Представитель путина по международным делам юрий ушаков подчеркнул, что россия стремится к долгосрочному урегулированию, а не к перемирию.

В СНБО отреагировали на заявление из кремля о прекращении огня и заявили, что это не является официальным отказом рф, решение там принимает путин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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